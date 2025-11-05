Головне за ніч та ранок вівторка, 5 листопада: понад 150 боєзіткнень, ситуація в Покровську, удар по Краматорську

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 154 боєзіткнення, 52 - на Покровському напрямку.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 900 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні близько 1 145 670 військових.

За даними аналітиків Deep State, Росія продовжує накопичення в Покровську. Ворожі війська здатні проводити фіксацію та ураження по всьому населеному пункту.

Вони вже почали облаштовувати там свої позиції, мають місця для накопичення і можуть контролювати свою логістику для просочування в місто. Українські військові продовжують спроби зачистки і ліквідації ворога всіма наявними спроможностями, особливо – дронами.

"Противник пробує також взяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним, з одночасними спробами долізти в останнє. В цій місцевості активно тривають фізичні зачистки спеціальними групами, адже це ключова ділянка логістики в Покровськ. Однак це все не вирішує головної проблеми – блокування противника на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто", – йдеться в повідомленні Deep State.

На думку аналітиків, ця можливість уже втрачена. Ситуація в Покровську залишається критичною. Аналітики звернули увагу, що в разі успіху ворога Мирноград "відріжуть" і зможуть захопити навіть без закріплення там.

Сьогодні о 09:10 російські війська завдали трьох ударів по Краматорську.

Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона.

За попередньою інформацією, поранено дві жінки – 1972 та 1966 року народження.

Остаточні наслідки російського терору встановлюються.

Уночі сили ППО збили 61 російський безпілотник із 80.

Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях.

Кандидат від Демократичної партії Зоран Мамдані став переможцем голосування за мера Нью-Йорка, яке відбулося у вівторок.

Як пише BBC, у своїй 34 роки він стане наймолодшим очільником американського "Великого яблука" за останнє століття, а також першим мусульманином на цій посаді та першим мером, що має південно-азійське коріння, при цьому народженим в Африці.

Цікаво, що на партійній вечірці, під час якої стало відомо про успіх Мамдані, демократи вирішили одягти бейсболки та шапки синього та жовтого кольорів.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон першим з верхівки Республіканської партії прокоментував перемогу Мамдані. За його словами, обрання мером "екстреміста та марксиста" матиме наслідки для всієї країни. Джонсон стверджує, що демократи "остаточно перетворилися на радикальну партію соціалістів", а різниця між двома ключовими політсилами Америки "ще ніколи не була настільки великою".

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила кілька варіантів військових дій у Венесуелі, повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.

За даними видання, Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Його радники розділилися: частина наполягає на жорстких діях, щоб «усунути Мадуро», інші попереджають про ризики — від втрат серед американських військових до провалу операції.

Президент, зазначає NYT, не приховує занепокоєння можливими наслідками, але водночас ставить питання про вигоди для США, зокрема — про те, чи може країна отримати контроль над венесуельською нафтою.

