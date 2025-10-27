Армія РФ завдала ударів по Пологівському району на Запоріжжі

Російські війська тричі вдарили по Пологівському району Запоріжжя, двоє людей зазнали поранень.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали три удари по Пологівському району. Жінки 62-х років та 18-ти років отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджено приватні будинки та прилеглі території.