1,28 мільйона безоплатних аналізів для українців: CSD LAB про участь у програмі державних медичних гарантій
Фото: CSD LAB

Ще кілька років тому безоплатно здати аналізи у приватній лабораторії здавалося неможливим. Але сьогодні це — реальність для сотень тисяч українців.

Завдяки програмі державних гарантій медичного обслуговування населення, яку впроваджує Національна служба здоров’я України (НСЗУ), кожен українець може отримати безоплатну медичну допомогу в закладах, що мають контракт із державою. Першою серед приватних лабораторій до цієї програми долучилася CSD LAB.

Це стало знаковим моментом для системи охорони здоров’я: українці почали користуватися перевагами приватних лабораторій: точністю діагностики, швидкістю отримання результатів і комфортом сучасних відділень — без жодних витрат для себе.

Фото: CSD LAB

Лише за перше півріччя 2025 року у межах програми в CSD LAB було проведено 459 тисяч досліджень для понад 115 тисяч українців. А від початку співпраці з НСЗУ у 2023 році — вже понад 1,28 мільйона тестів.

«До нас прийшли пацієнти, які раніше не мали такого досвіду. І коли вони відчули наш рівень сервісу та побачили швидкість виконання досліджень, були вражені», — розповів у інтерв’ю NV співзасновник і CEO мережі CSD LAB Олександр Дудін.

Лабораторія стала своєрідним криголамом у цій реформі. Навіть усередині команди спершу лунали сумніви, адже для укладення контракту з державою потрібно було пройти ретельну підготовку та відповідати десяткам вимог.

«Я свідомо прийняв цей виклик, адже переконаний: відповідальне лідерство починається там, де інші зупиняються. Це моя система координат і шлях, яким я веду компанію. Ми не раз змінювали ринок», — підкреслив Дудін.

На його думку, участь великих приватних надавачів у програмі — чіткий доказ того, що система працює, і їй можна довіряти.

«Держава сплачує лише за конкретно надані послуги — жодних зайвих витрат. Раніше все було інакше: кошти виділялися на утримання державних і комунальних лабораторій, і ми всі бачили, у якому вони стані. А тепер уявіть, якби ці ресурси спрямовували безпосередньо в програму медичних гарантій — на оплату лабораторних аналізів для пацієнтів», — пояснив він.

Фото: CSD LAB

Олександр Дудін також наголосив на необхідності подальшого розвитку системи фінансування, зокрема переведення амбулаторного пакета з глобальної ставки на оплату за випадок. Такий підхід, на його переконання, дозволить розширити доступ українців до безоплатних лабораторних досліджень у різних регіонах.

Попри встановлені ліміти фінансування, CSD LAB виконує більше, ніж передбачено контрактом із НСЗУ, і вважає це своїм соціальним внеском у розвиток системи охорони здоров’я.

«Ми робимо це не заради цифр, а заради людей. Коли українці отримують якісну діагностику поруч із домом — це і є справжній результат», — підсумував керівник мережі.
