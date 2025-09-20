Генштаб: РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 100 600 військових

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 1070 російських окупантів, знищили понад 30 артсистем ворога та 365 БпЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1100600 (+1070) осіб
- танків – 11192 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23280 (+2) од
- артилерійських систем – 32927 (+31) од
- РСЗВ – 1492 (+0) од
- засоби ППО – 1218 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62168 (+124)
- спеціальна техніка – 3968 (+0)
Дані уточнюються.