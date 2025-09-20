Генштаб: РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 100 600 військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 1070 російських окупантів, знищили понад 30 артсистем ворога та 365 БпЛА.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських солдатів.

