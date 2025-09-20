Генштаб: РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 100 600 військових

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 100 600 військових

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських солдатів.

Генштаб: РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 100 600 військових
Фото: скріншот з відео

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 1070 російських окупантів, знищили понад 30 артсистем ворога та 365 БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1100600 (+1070) осіб
  • танків – 11192 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23280 (+2) од
  • артилерійських систем – 32927 (+31) од
  • РСЗВ – 1492 (+0) од
  • засоби ППО – 1218 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365)
  • крилаті ракети – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62168 (+124)
  • спеціальна техніка – 3968 (+0)

Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies