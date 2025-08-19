Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Миколаївщині посадовцівв підозрюють у розтраті понад 364 млн грн

Підозри у завданні збитків отримали посадовці військової адміністрації, міський голова, керівники та службові особи комунальних та держпідприємств.

На Миколаївщині посадовцівв підозрюють у розтраті понад 364 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури повідомили про підозри 20 посадовцям у розтраті понад 364 млн грн, повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних — міський голова, посадовці військової адміністрації, керівники та службові особи комунальних та державних підприємств, відділу освіти, очільники товариств. Сума завданих збитків – понад 364 млн грн.

Розтрата та заволодіння бюджетними коштами:

  • директор КП "Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва" та троє директорів суб’єктів господарювання розробили схему зі штучного завищення ціни електрообладнання вуличного освітлення  на загальну суму 6,9 млн грн; 
  • посадова особа філії відокремленого підрозділу "Південоукраїнська атомна електрична станція" при здійсненні технічного нагляду за виконанням робіт ремонту одного з об’єктів атомної станції неналежно виконувала свої обов’язки, що призвело до безпідставного перерахування на рахунок ТОВ грошових коштів у загальній сумі 5 млн 770 тис грн;
  • директор ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області" Миколаївської ОВА та ТОВ заволоділи бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт з укріплення та захисту об’єкту енергетики від ракетних ударів зс рф на суму 3,2 млн грн;
  • колишній заступник директора департаменту – начальник управління Миколаївської ОВА та провідний інженер з нагляду за будівництвом цьогоуправління сприяли підрядній організації в заволодінні бюджетними коштами при будівництві мостового переходу через річку Південний Буг на суму 1,6 млн грн;  

Фото: ОГП

  • Баштанський міський голова здійснив розтрату 1,2 млн грн бюджетних коштів та сприяв заволодінню ними ФОП під час закупівлі одягу для військовослужбовців;
  • провідний фахівець управління ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області через неналежне виконання своїх службових обов’язків, не переконавшись в кількості та якості отриманого товару, підписала видаткові накладні за канцелярські товари, які фактично не були поставлені. Сума збитків – 355 тис грн. 
  • директор комунального підприємства охорони здоров’я Степівської сільської ради незаконно нарахував з бюджету громади собі премії на суму 249 тис грн;
  • виконувач обов’язків директора регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" разом із підприємцем розтратили та заволоділи бюджетними коштами при виготовленні Проєкту організації території регіонального ландшафтного парку на суму 255 тис грн.

Також підозри отримали:

  • начальник відділу освіти Березанської селищної ради за завищеними цінами закупила генератори. Сума збитків склала 484 тис грн
  • виконувач обов’язків завідувача та головний спеціаліст сектору ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області отримали неправомірну вигоду на загальну суму 102 тис грн. Задокументовано 14 фактів
  • директор ПрАТ "УМР "Гідроенергобуд", який здійснював незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – граніту без спеціального дозволу. Сума збитків державі - 343,8 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфікували за  ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 4, 5, ст.191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст.367, ч. 3 ст. 368 КК України. 

Підготовлені клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. 
