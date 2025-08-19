Росіяни обстріляли сім населених пунктів Херсонської громади

Учора на Херсонщині через російські обстріли постраждали шестеро цивільних .

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді постраждали дві людини.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної інфраструктури - багатоповерхівки та приватні будинки.

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Молодіжне, Комишани, Садове, Наддніпрянське, Придніпровське та Антонівка.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

