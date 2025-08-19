Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли сім населених пунктів Херсонської громади

Внаслідок російських ворожих атак постраждали дві людини.

Росіяни обстріляли сім населених пунктів Херсонської громади

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали сім населених пунктів Херсонської громади.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Молодіжне, Комишани, Садове, Наддніпрянське, Придніпровське та Антонівка.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної інфраструктури - багатоповерхівки та приватні будинки.

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді постраждали дві людини.

Учора на Херсонщині через російські обстріли постраждали шестеро цивільних
﻿
