Сибіга: Путін «занадто багато разів брехав» у минулому і тому знецінив своє слово

"Лише його дії можуть бути справжнім показником того, чи дійсно він готовий припинити терор і агресію", - вважає глава МЗС України.

Президент Росії «занадто багато разів брехав» у минулому, тому знецінив своє слово і лише його дії можу показати, чи він справді готовий припинити війну.

Таку заяву зробив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Путін має усвідомити наслідки затягування своєї війни. Він занадто багато разів брехав у минулому та повністю знецінив своє слово. Лише його дії можуть бути справжнім показником того, чи дійсно він готовий припинити терор і агресію. Саме тому стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом. Посилення тиску на Москву та зміцнення України є критично важливими складовими для просування миру», - написав глава МЗС на своїй сторінці у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що українська сторона підтримує зусилля Трампа організувати тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії.

«У цей вирішальний час ми тісно координуємо дії з усіма союзниками та дякуємо їм за підтримку й єдність. Трансатлантична єдність має ключове значення для досягнення тривалого миру й безпеки для всіх нас. Україна залишається відданою мирним зусиллям. Ми й надалі будемо використовувати кожну можливість, навіть найменшу, щоб закінчити війну, врятувати життя та звільнити наших людей», - запевнив міністр.

Сибіга додав, що Зеленський відзначив зусилля першої леді США Меланії Трамп щодо повернення насильно депортованих українських дітей.