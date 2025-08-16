Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Сибіга: Путін «занадто багато разів брехав» у минулому і тому знецінив своє слово

"Лише його дії можуть бути справжнім показником того, чи дійсно він готовий припинити терор і агресію", - вважає глава МЗС України.

Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Президент Росії «занадто багато разів брехав» у минулому, тому знецінив своє слово і лише його дії можу показати, чи він справді готовий припинити війну.

Таку заяву зробив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Путін має усвідомити наслідки затягування своєї війни. Він занадто багато разів брехав у минулому та повністю знецінив своє слово. Лише його дії можуть бути справжнім показником того, чи дійсно він готовий припинити терор і агресію. Саме тому стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом. Посилення тиску на Москву та зміцнення України є критично важливими складовими для просування миру», - написав глава МЗС на своїй сторінці у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що українська сторона підтримує зусилля Трампа організувати тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії.

«У цей вирішальний час ми тісно координуємо дії з усіма союзниками та дякуємо їм за підтримку й єдність. Трансатлантична єдність має ключове значення для досягнення тривалого миру й безпеки для всіх нас. Україна залишається відданою мирним зусиллям. Ми й надалі будемо використовувати кожну можливість, навіть найменшу, щоб закінчити війну, врятувати життя та звільнити наших людей», - запевнив міністр.

Сибіга додав, що Зеленський відзначив зусилля першої леді США Меланії Трамп щодо повернення насильно депортованих українських дітей. 

  • Президент США під час зустрічі на Алясці з російським диктатором передав йому лист від своєї дружини Меланії про викрадених Росією українських дітей.
