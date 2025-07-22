В Києві протест організували неподалік Офісу президента, доступ до якого закрито від початку воєнного стану.

У декількох українських містах включно зі столицею сьогодні о 20 розпочалися акції протесту у зв'язку з ухваленням Верховною Радою законопроєкту з правками про підпорядкування НАБУ і САП генеральному прокурору. Анонс заходів з'явився як відповідь на голосування і дуже оперативне підписання законопроєкту спікером Ради Русланом Стефанчуком. Невідомо, чи підпис встиг поставити президент: на сайті ВР станом на зараз – "технічні роботи", але нардеп Ярослав Железняк писав, що він уже підписав.

Фото: скриншот з сайту Верховної Ради

У Києві збір на акцію в акаунті в X оголосив ветеран Дмитро Козятинський. Локація – максимально близька до Офісу президента – театр імені Івана Франка.

Фото: Віталій Ткачук Люди підготували протестні таблички

Фото: Віталій Ткачук Акція була оголошена на 20 годину

Фото: Віталій Ткачук

Фото: Віталій Ткачук

Фото: Віталій Ткачук

20:00 площа біля театру імені Івана Франка pic.twitter.com/DHyufhqNKy — lavismis (@tatarudenko) July 22, 2025

"Мені, як ветерану важливо, щоб мою ініціативу підтримали насамперед прості небайдужі громадяни. Тому прошу політичні партії та діячів утриматися від підтримки цієї акції. Тому давайте домовимося, що акція пройде без символіки та спікерів, яким хочеться висловити свої думки", – закликав він.

Як передає кореспондент ЛБ, біля театру в Києві зібралося орієнтовно до 2000 людей. Участь беруть, зокрема, молоді люди та ветерани війни, які виступають проти підпорядкування НАБУ і САП генеральній прокуратурі.

Мітингувальники взяли із собою картонні таблички, на яких пишуть протестні гасла: “Ганьба”, “Руки геть від НАБУ”, “Поверніть в Європу”.

Окрім того, молодь плескає в долоні і скандує: “Вето на закон!” і “Поверніть в Європу!”.

До акції протесту, зокрема, долучилися Юрій Гудименко, актор Олександр Хоменко, Дмитро “Орест” Козацький, Сергій Притула й інші.

Фото: Віталій Ткачук

Фото: Віталій Ткачук

У Дніпрі збір оголосили біля готелю "Україна", у Львові – біля пам'ятнику Шевченку, повідомила військовослужбовиця Аліна Михайлова.

Контекст

Внесення правок до законопроєкту відбулося через добу після масових обшуків у співробітників НАБУ і позапланової перевірки САП на предмет дотримання правил поводження з державною таємницею. Учора СБУ, Офіс генпрокурора і ДБР повідомили про слідчі дії, пов'язані зі співпробітниками НАБУ.

В самому Бюро сказали, що одночасно влаштували понад 70 обшуків у 15 колег, причому деякі – по справах про ДТП 2021 і 2023 років, про які уже знали відповідні органи.

Окремі справи стосуються можливої співпраці детективів з Росією.

Також детективів НАБУ звинуватили в сприянні вивезенню за кордон бізнесмена Геннадія Боголюбова. Але в НАБУ назвали це збігом і сказали, що співпробітники їхали на захід на запрошення іноземної сторони.

Про серйозне занепокоєння на тлі цих подій вчора заявили посли країн Group of 7. А українське представництво Transperancy International вбачає в цьому бажання влади підпорядкувати незалежні антикорупційні органи. Також уже висловилися в ЄС, нагадавши, що незалежність антикорупційних органів надзвичайно важлива.

Після появи інформації про підготовку підпорядкування генпрокурору в НАБУ заявили, що це фактично знищить їхню незалежність.

Попри спроби окремих депутатів заблокувати трибуну і не допустити розгляду законопроєкту, його ухвалили 263 голосами “за”. Найбільше дали “слуги народу”, а також підтримали всі присутні нардепи з депутатських групх “Довіра” і “За майбутнє”, обидвох крил забороненої ОПЗЖ, п’ять позафракційних, 15 з “Батьківщини”, три з “Євросолідарності” і одна депутатка з “Голосу”. Ось тут ми зібрали всі прізвища тих, хто голосував.

У коментарі ЛБ директор НАБУ Семен Кривонос розповів, що Бюро правкою могли взагалі ліквідувати. На думку Кривоноса, цього не сталося через побоювання реакції міжнародних партнерів.







