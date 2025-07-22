Кривонос: “До останнього був ризик, що правкою з голосу НАБУ взагалі ліквідують”

Цього не сталося, на думку очільника Бюро, через позицію міжнародних партнерів.

Більшість народних депутатів про законопроєкт, що обмежує незалежність антикорупційних органів, який був проголосований у Верховній Раді, дізналися лише сьогодні зранку після засідання комітету. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив очільник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос, посилаючись на інформацію з власних джерел.

“Переважна більшість депутатів, за нашою інформацією, дізналися про закон (12414 - "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" з правками, що підпорядковують НАБУ і САП генеральному прокурору. - Ред.) після комітету. І навіть окремі члени комітету (ми ж тримали руку на пульсі), говорили, що не знають, що планується. “Знаємо, що щось планується, а що не знаємо"”, - розповів Кривонос.

За словами очільника НАБУ, ніхто не очікував, тиск на НАБУ буде реалізований саме у такій формі - черед підпорядкування Антикорупційного бюро і САП генеральному прокурору.

“Хоча до останнього моменту був ризик (за деякою інформацією), що з голосу під час голосування самої процедури буде внесена правка взагалі про ліквідацію Національного антикорупційного бюро.

На думку Кривоноса, цього не сталося через побоювання реакції міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону про Прокуратуру, що фактично передають повноваження НАБУ та САП Генеральному прокурору.

Що ухвалений законопроєкт змінює в роботі НАБУ: