У Ватикані обрали нового Папу

8 травня із димаря Сикстинської капели у Ватикані здійнявся білий дим — це означає, що 133 кардинали-електори обрали нового Папу Римського, пише Vatican News.
Його ім’я оголосять найближчим часом. Новообраний Понтифік незабаром з’явиться на центральному балконі собору Святого Петра, щоб звернутися до вірян із першим благословенням.
Зранку 8 травня із димаря капели здійнявся чорний дим.
- Конклав скликали 7 травня, після смерті Папи Франциска 21 квітня у віці 88 років. Між його смертю та конклавом була затримка, щоб дати час для організації похорону та періоду жалоби.
- Кардинали відрізані від світу, перебуваючи у Ватикані, між резиденціями та Сикстинською капелою, де вони голосують таємно і мовчки.
- Для збереження секретності та безпеки Ватикан попросив кардиналів здати свої телефони на час конклаву та деактивує покриття мобільного зв'язку. Навколо капели, готелю Domus Santa Marta та сусідньої резиденції, де сплять кардинали, глушать сигнали, щоб запобігти спостереженню та зв'язку із зовнішнім світом.
- Виборці опускають паперові бюлетені; голосування триває, доки один з кандидатів не отримає дві третини голосів, або 89 голосів.
- Після голосування бюлетені спалюють у спеціальній печі – чорний дим сигналізує про відсутність рішення, тоді як білий дим означає, що нового папу обрано. Виборці повинні бути молодшими ніж 80 років, і вони географічно більш різноманітні, ніж будь-коли. Все більше кардиналів представляють Африку, Азію та Латинську Америку, а також його традиційну "базу влади" катоцилизму – Європу.