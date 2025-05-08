У Ватикані обрали нового Папу

8 травня із димаря Сикстинської капели у Ватикані здійнявся білий дим — це означає, що 133 кардинали-електори обрали нового Папу Римського, пише Vatican News.

Його ім’я оголосять найближчим часом. Новообраний Понтифік незабаром з’явиться на центральному балконі собору Святого Петра, щоб звернутися до вірян із першим благословенням.

Зранку 8 травня із димаря капели здійнявся чорний дим.