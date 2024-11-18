РФ атакувала Одесу, є жертви і руйнування, – ОВА (доповнено)

Сьогодні, 18 листопада, російські терористи атакували Одесу. Є жертви та поранені. Відомо про вісім загиблих.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.

За словами Труханова, ворог спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих. Люди просто йшли у своїх справах. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Раніше Кіпер повідомив, що російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Згодом Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що відомо про загиблих та поранених, а удар росіян припав на житлові будинки.

"Вчора — Суми. Сьогодні — Одеса. Черговий ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним. Країна-терорист повинна понести покарання за всі смерті та руйнування", –зазначив він.