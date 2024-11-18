До 11 збільшилася кількість загиблих від ракетного удару РФ по Сумах

Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Сумах збільшилася до 11. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

Про це повідомили у ДСНС та Нацполіції.

"Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей", – йдеться у повідомленні рятувальників.

На місці події оперативно розгорнули пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам.

У Нацполіції уточнили, що загинули 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Численні пошкодження квартир у домівках, вибиті вікна та двері, пошкоджені автівки.