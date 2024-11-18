У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії, - The New York Times
Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії, - The New York Times
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
ГоловнаСуспільствоВійна

До 11 збільшилася кількість загиблих від ракетного удару РФ по Сумах

Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

До 11 збільшилася кількість загиблих від ракетного удару РФ по Сумах
наслідки ркетного удару по Сумах
Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Сумах збільшилася до 11. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

Про це повідомили у ДСНС та Нацполіції.

"Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини.  Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей", – йдеться у повідомленні рятувальників.  

На місці події оперативно розгорнули пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам.

У Нацполіції уточнили, що загинули 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. 

Численні пошкодження квартир у домівках, вибиті вікна та двері, пошкоджені автівки.

  • Вчора ввечері Росія ударила по багатоповерхівці у Сумах. 
  • Після опівночі ворог знову атакував місто. Поцілив у критичну інфраструктуру, зникло світло. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies