Також у чоловіка буде конфісковано майно.

У Києві чолові отримав 9 років тюрми за організацію нарколабораторії з виробництва амфетаміну, повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурорами у суді доведено, що обвинувачений організував незаконне виробництво, зберігання, перевезення та пересилання психотропів поштою, а також продавав товар з рук в руки.

Гроші з клієнтів чоловік отримував на банківську картку, відкриту на іншу особу, таким чином намагаючись приховувати свою злочинну діяльність. Згодом для нього їх знімали з картки.

За результатом судового розгляду чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набуття вироком законної сили обвинувачений знаходитиметься під вартою.