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Ліквідували воєнного злочинця РФ, причетного до атаки на ТЦ "Амстор" та Дніпро

Імовірно, росіянина вбили молотком.

Ліквідували воєнного злочинця РФ, причетного до атаки на ТЦ "Амстор" та Дніпро
У Росії ліквідували воєнного злочинця Дмітрія Голєнкова
Фото: ГУР

У Росії ліквідували воєнного злочинця Дмітрія Голєнкова, причетного до атаки на ТЦ "Амстор" та Дніпро.

"Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села супонєво під брянском на росії знайшли труп воєнного злочинця ґолєнкова дмітрія владіміровіча", – повідомили у Головному управлінні розвідки.

Тіло російського воєнного злочинця виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. Голєнков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. 

Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. 

Він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області.  У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення. 

Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них 6 дітей. 

"ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначили у розвідці. 

Нещодавно у центрі Луганська ліквідували російського воєнного злочинця Дмітрія Пєрвуху. Авто, у якому перебував окупант, вибухнуло. 

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