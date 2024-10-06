Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Затримали керівницю МСЕК із Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Затримали керівницю МСЕК із Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу армія РФ завдала 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області

Зафіксовано руйнування житлових будинків.

За добу армія РФ завдала 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

За минулу добу російська армія завдала 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області. Відомо про руйнування, мирні жителі не постраждали.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили авіаційний удар по Левадному. 211 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 16 обстрілів РСЗВ накрили Таврійське, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку. 168 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного", — написав очільник ОВА. 

Внаслідок ударів відомо про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies