За добу армія РФ завдала 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області

За минулу добу російська армія завдала 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області. Відомо про руйнування, мирні жителі не постраждали.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили авіаційний удар по Левадному. 211 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 16 обстрілів РСЗВ накрили Таврійське, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку. 168 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного", — написав очільник ОВА.

Внаслідок ударів відомо про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.