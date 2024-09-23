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Біля Хмельницької АЕС зафіксували проліт "Шахеда", — Енергоатом

Росія свідомо наражає на небезпеку українські атомні об’єкти.

Біля Хмельницької АЕС зафіксували проліт "Шахеда", — Енергоатом
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 22 вересня під час російської атаки біля майданчика Хмельницької атомної електростанції зафіксували проліт ударного безпілотника.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Вночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотного апарату поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають в "Енергоатомі", це не перший випадок, коли РФ наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор. 

"Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

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