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Поліція розслідує побиття військовослужбовця на Дніпропетровщині

Серед нападників був депутат Першотравенської міської ради.

Поліція розслідує побиття військовослужбовця на Дніпропетровщині
Поліція розслідує побиття військовослужбовця на Дніпропетровщині (ілюстративне фото)
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця у Першотравенську Дніпропетровської області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Подія сталася 14 серпня біля супермаркету по вулиці Незалежності у м. Першотравенську. Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження. Потерпілим виявився військовослужбовець”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради.

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Поліція повідомила, що особи всіх нападників встановлені, триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. 

  • У Івано-Франківську затримали трьох молодиків, які напередодні побили військового. Один із них є неповнолітнім. 
  • 11 вересня мешканець Івано-Франківська повідомив поліції, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі. 
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