Поліція розслідує побиття військовослужбовця на Дніпропетровщині

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця у Першотравенську Дніпропетровської області.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
“Подія сталася 14 серпня біля супермаркету по вулиці Незалежності у м. Першотравенську. Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження. Потерпілим виявився військовослужбовець”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради.
Поліція повідомила, що особи всіх нападників встановлені, триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
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