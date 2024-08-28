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Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах Курщини, - Зеленський

Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду.

Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах Курщини, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні Головком доповідав про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Ситуація надзвичайно складна, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Також Головком доповів щодо операції в Курській області. Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд із кордоном України”, - зазначив президент. 

Він додав, що сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей із російського полону. 

Міністр енергетики доповів про відновлення після російських ударів. Максимально працюють ремонтні бригади, необхідні комунальні служби та державні структури, щоб вийти на зменшення дефіциту. 

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“Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Всі умови для цього уряд, обласна влада та громади мають забезпечити”, - наголосив Зеленський. 

Сьогодні ж президент України зустрівся з делегацією Вселенського Патріархату, подякував йому за підтримку нашого суспільства, нашої держави. 

“Відбулось і засідання Ради Україна – НАТО. Міністр оборони України поінформував партнерів щодо наших найбільш важливих потреб зараз. І зокрема, щодо ППО, щодо захисту критичної інфраструктури”, - повідомив Володимир Зеленський. 

Він розповів, що сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару балістикою по Кривому Рогу. Також був удар керованою авіабомбою по центру Куп’янська, де під завалами опинились люди.

“Всім нашим партнерам варто більш активно – значно більш активно – протидіяти російському терору. Цей терор ніколи не повинен стати якоюсь там новою нібито “нормальністю” для Європи. Також працюємо з партнерами і щодо постачання для фронту – постачання не лише зброї, не лише снарядів, а й сили нашої єдності з партнерами”, - наголосив голова держави. 

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