Росія атакувала Дніпро. Є пошкодження і поранені

Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО. Є поранені.

Ворог вдарив по місту під час масованої атаки. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Масована ворожа атака з повітря на область. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО", – сказав він.

У Кривому Розі щонайменше десятеро людей загинули, понад 30 поранені.

Є загоряння і в Криворізькому районі.

