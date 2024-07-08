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Росія атакувала Дніпро. Є пошкодження і поранені

Руйнувань зазнали будинки, підприємство та СТО.

Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО. Є поранені.

Ворог вдарив по місту під час масованої атаки. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Масована ворожа атака з повітря на область. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО", – сказав він.

У Кривому Розі щонайменше десятеро людей загинули, понад 30 поранені.

Є загоряння і в Криворізькому районі.

  • Вранці понеділка Росія провела масовану ракетну атаку – била по різних регіонах. У Києві росіяни пошкодили дитячу лікарню. Є загиблі та поранені.
  • За словами Володимира Зеленського, ворог випустив не менше 40 ракет.
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