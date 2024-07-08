У Києві є загиблі та постраждалі через ракетну атаку Росії. Пошкоджено дитячу лікарню і будинок (оновлено)

Внаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше восьмеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

На 12:28 кількість загиблих зросла з семи до восьми, повідомили в ДСНС. Рятувальники додали, що поранені 15 людей, але до цього міністр внутрішніх справ писав про 25.

Окрім Охматдита, значних пошкоджень зазнав житловий будинок у Шевченківському районі.

"Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", – написав мер міста.

Рятувальні роботи тривають у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

"Шевченківський район: пожежу на площі 1500 кв.м. ліквідовано об 11:55. На жаль, 5 осіб загинуло та 4 травмовано. Травмованих передано лікарям для подальшої госпіталізації. Попередньо, загальна кількість загиблих 8 осіб, ще 15 травмовано", – повідомили в ДСНС.

Попередні наслідки атаки є такими:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.

в Деснянському районі займання будинку.

В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.

На місцях руйнувань працюють усі оперативні служби.

Мер Києва назвав атаку 8 липня однією з найбільш масованих.