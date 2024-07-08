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У Києві є загиблі та постраждалі через ракетну атаку Росії. Пошкоджено дитячу лікарню і будинок (оновлено)

За попередніми даними, загинули восьмеро людей. 

У Києві є загиблі та постраждалі через ракетну атаку Росії. Пошкоджено дитячу лікарню і будинок (оновлено)
Наслідки атаки на Київ, 8.07.2024
Фото: ДСНС України

Внаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше восьмеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. 

На 12:28 кількість загиблих зросла з семи до восьми, повідомили в ДСНС. Рятувальники додали, що поранені 15 людей, але до цього міністр внутрішніх справ писав про 25.

Окрім Охматдита, значних пошкоджень зазнав житловий будинок у Шевченківському районі.

"Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.  Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", – написав мер міста. 

Рятувальні роботи тривають у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

"Шевченківський район: пожежу на площі 1500 кв.м. ліквідовано об 11:55. На жаль, 5 осіб загинуло та 4 травмовано. Травмованих передано лікарям для подальшої госпіталізації. Попередньо, загальна кількість загиблих 8 осіб, ще 15 травмовано", – повідомили в ДСНС. 

Попередні наслідки атаки є такими: 

  • в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі; 
  • в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі; 
  • в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
  • в Деснянському районі займання будинку. 
  • В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.

На місцях руйнувань працюють усі оперативні служби. 

Мер Києва назвав атаку 8 липня однією з найбільш масованих.

  • Окрім Києва, є руйнування, зокрема, в Дніпрі та Кривому Розі. Там загинули не менше десяти людей. Загалом, за даними ДСНС, внаслідок ранкової атаки Росії загинули близько 20 людей, не менше 50 поранені.
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