У Києві є загиблі та постраждалі через ракетну атаку Росії. Пошкоджено дитячу лікарню і будинок (оновлено)

Внаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше восьмеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
На 12:28 кількість загиблих зросла з семи до восьми, повідомили в ДСНС. Рятувальники додали, що поранені 15 людей, але до цього міністр внутрішніх справ писав про 25.
Окрім Охматдита, значних пошкоджень зазнав житловий будинок у Шевченківському районі.
"Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", – написав мер міста.
Рятувальні роботи тривають у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.
"Шевченківський район: пожежу на площі 1500 кв.м. ліквідовано об 11:55. На жаль, 5 осіб загинуло та 4 травмовано. Травмованих передано лікарям для подальшої госпіталізації. Попередньо, загальна кількість загиблих 8 осіб, ще 15 травмовано", – повідомили в ДСНС.
Попередні наслідки атаки є такими:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;
- в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
- в Деснянському районі займання будинку.
- В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.
На місцях руйнувань працюють усі оперативні служби.
Мер Києва назвав атаку 8 липня однією з найбільш масованих.
- Окрім Києва, є руйнування, зокрема, в Дніпрі та Кривому Розі. Там загинули не менше десяти людей. Загалом, за даними ДСНС, внаслідок ранкової атаки Росії загинули близько 20 людей, не менше 50 поранені.