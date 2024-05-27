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У Харкові приліт по промзоні, є постраждалі (доповнено)

Інформацію про постраждалих уточнюють.

У Харкові приліт по промзоні, є постраждалі (доповнено)
Звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

У Харкові російська армія влучила у промзону Холодногірського району міста. Четверо осіб постраждали.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється", – написав він у телеграмі. Згодом додав про чотирьох постраждалих. 

Перед цим Терехов повідомив про прильоти у Харкові, попередньо у центрі міста.

Тим часом кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 18. Безвісти зниклими залишаються 5 людей. Пораненими є 48 людей

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