У Харкові приліт по промзоні, є постраждалі (доповнено)

У Харкові російська армія влучила у промзону Холодногірського району міста. Четверо осіб постраждали.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється", – написав він у телеграмі. Згодом додав про чотирьох постраждалих.

Перед цим Терехов повідомив про прильоти у Харкові, попередньо у центрі міста.

Тим часом кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 18. Безвісти зниклими залишаються 5 людей. Пораненими є 48 людей