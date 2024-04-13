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Окупанти скинули ВОГ на Вовчанськ, — ОВА

За добу росіяни атакували низку населених пунктів Харківщини.

Окупанти скинули ВОГ на Вовчанськ, — ОВА
Фото: Олег Синєгубов

Під артилерійським і мінометним вогнем впродовж доби опинилися близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Землянки та ін. Авіаударів зазнали н.п. Липці, Вовчанськ, Купʼянськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

13 квітня уночі окупанти вдарили по раніше пошкодженому будинку культури в с. Борова.

Також увечері 12 квітня внаслідок обстрілу горів будинок у м. Куп'янськ. Постраждали 62-річний та 72-річний чоловіки.

Внаслідок проведення бойових дій горів будинок та автомобіль у Курилівській громаді.

О 12:00 у м. Вовчанськ внаслідок скидання ВОГ з БПЛА постраждав 63-річний чоловік.

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