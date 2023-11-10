Головне за четвер, 10 листопада: оборона Авдіївки, NASAMS від Литви

Сьогодні ввечері, 10 листопада, росіяни двічі влучили по Одеському району.

“Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу”, - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що ще двоє літніх людей, 72 та 73 років, отримали легкі травми. Їм було надано допомогу на місці.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 59 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького Донецької області. Тут Силами оборони відбито 21 атаку.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 листопада – в нашій новині.

Сьогодні російська армія цілий день обстрілює Херсонську область. Є постраждалі серед мирних жителів.

Згідно з повідомленням Херсонської ОВА, у селі Тягинка поранення отримала 67-річна жінка. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

За уточненою інформацією, внаслідок російського обстрілу Новорайська постраждали шестеро людей. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік.

Четверо людей госпіталізовані до медзакладу у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років. Ще одній місцевій жительці 55 років медичну допомогу надали на місці.

У п’ятницю ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією. Бив по районному центру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок російських обстрілів загинула жінка. Дістав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості чоловік.

Пошкоджені інфраструктурний та релігійний об’єкти, транспортне підприємство, 11 приватних будинків і 2 автівки. Одна господарська споруда знищена, 7 – побиті. Пошкоджені газогін та лінії електропередач.

Міністерство оборони України повідомило, як буде розподілений оборонний бюджет на 2024 рік.

Згідно з ухваленим Верховною Радою законом “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, видатки Міністерства оборони складатимуть 1 трильйон 164 мільярди 48 мільйонів 728 тисяч 400 гривень.

862 мільярди або 74,1% – на утримання військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Ці гроші підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників.

265,4 мільярда або 22,8% – на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої під час бойових дій техніки.

36 мільярдів або 3,1% – на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ.

663,7 мільйона або 0,06% - на забезпечення роботи апарату Міністерства оборони.

В Україну прибула партія допомоги від Литви. Зокрема, установки ППО NASAMS.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви на своєму сайті.

У червні цього року Агентство оборонних ресурсів при міністерстві підписало контракт із норвезькою компанією Kongsberg на закупівлю установок NASAMS. Також українські військові встигли пройти комплексну підготовку в Норвегії, щоб управляти цими ЗРК.

Крім NASAMS, Литва також передала транспортні засоби, необхідні екіпажам ППО. Значний внесок у цей пакет підтримки Литви зробило Міністерство оборони Норвегії, яке додатково передало Україні допоміжне обладнання для систем запуску ракет та центрів управління вогнем.

Загальна вартість військової допомоги Литви Україні становить близько пів мільярда євро. Найближча планова військова підтримка включає боєприпаси для гранатометів, транспортні засоби та різноманітне обладнання, необхідне для зимового сезону.

Також Литва передала нині партію генераторів і засобів для боротьби з дронами.

Країна вже розробила довгостроковий план підтримки нашої держави, повідомили в міністерстві. Нові 200 мільйонів євро підтримки заплановано на 2024-2026 роки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!