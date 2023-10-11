Штурми Авдіївки не припиняються, - голова МВА

Росіяни застосовують все, що мають на озброєнні.

Російські окупаційні війська продовжують штурмувати Авдіївку Донецької області.

Про це повідомив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

“Прорвати нашу оборону русаки намагаються під прикриттям ракетних атак і обстрілів з важкої артилерії, застосовуючи все, що мають на озброєнні”, - написав він.

Нагадаємо, окупанти випустили близько 10 ракет по Авдіївці Донецької області. Є влучання у багатоповерхівки, у відкриту місцину, по території Авдіївського коксохімічному заводу. Відомо про одного загиблого, ще двоє людей дістали поранення.