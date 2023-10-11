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Штурми Авдіївки не припиняються, - голова МВА

Росіяни застосовують все, що мають на озброєнні.

Штурми Авдіївки не припиняються, - голова МВА
Фото: Скріншот з відео

Російські окупаційні війська продовжують штурмувати Авдіївку Донецької області.

Про це повідомив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

“Прорвати нашу оборону русаки намагаються під прикриттям ракетних атак і обстрілів з важкої артилерії, застосовуючи все, що мають на озброєнні”, - написав він. 

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Нагадаємо, окупанти випустили близько 10 ракет по Авдіївці Донецької області. Є влучання у багатоповерхівки, у відкриту місцину, по території Авдіївського коксохімічному заводу. Відомо про одного загиблого, ще двоє людей дістали поранення.

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