Дмитрук стверджує, що хлопець напав на них перший під час перевірки незаконного кол-центру.

Народні депутати "Слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в Києві.

Відео з бійкою та зі свідченням потерпілого оприлюднили у соцмережах.

"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина. Я вихопив телефон, але одразу віддав. Вони мене почали бити вдвох. Один мене завалив, а Дмитрук мене почав бити", - розповів хлопець.

Дмитрук стверджує, що хлопець напав на них перший під час перевірки незаконного кол-центру.

У коментарі "Новини Live" нардеп заявив, що разом із Куницьким вони прибули до бізнес-центру "Протасов" для перевірки роботи шахрайського колл-центру, працівники якого одразу ж розбіглися.

"Після цього ми почали йти далі вулицею, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео", - сказав Дмитрук.

Він назвав постраждалого хлопця "підставною особою", і що він нібито намагався спровокувати депутатів під час минулої перевірки.

"Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в наш бік, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками та ногами. Після цього він вихопив телефон із рук в Олександра, вкрав фактично, і почав із ним бігти", - пояснив "слуга народу".

Дмитрук та Куницький також повідомили, що написали заяву в поліцію.

Артем Дмитрук - народний депутат IX скликання (з 2019 року), обирався за виборчим округом №133 (Одеська область). Він також підприємець і професійний спортсмен, який керував федерацією професійного боксу Одеси та області. У листопаді минулого року Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".

Олександр Куницький - народний депутат України 9 скликання. Обраний по 169 округу (Харків) від "Слуги Народу". На момент балотування на виборах 2019 року, окрім українського, мав також паспорт громадянина Ізраїлю. Розповідав, що служив в армії Ізраїлю. Куницький став відомий як активіст "Дорожнього контролю" під ніком "ZP Санек", і як власник однойменного ютуб-каналу.

11 березня минулого року його затримали за знімання в районі блокпосту та передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, 25 січня 2022 року в Одесі міськраді проводили засідання земельної комісії, але захід зірвав виключений із фракції Дмитрук, який влаштував разом із соратниками бійку. Нардеп за допомогою групи підтримки пройшов до зали на другому поверсі міськради, почав бігати по столах і ламати меблі.

Пізніше він заявив, що готовий понести покарання в разі наявності його провини. За його словами, конфлікт почався через те, що муніципальна варта та невстановлені особи не пропускали на засідання земельної комісії журналістів і його, попри те що він нардеп.

Після бійки Дмитрук призупинив членство в міжфракційному обʼєданні "Розумна політика" Дмитра Разумкова.