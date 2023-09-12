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Колишній диякон храму УПЦ в Одесі організував схему виїзду за кордон ухилянтів для “просвітницької діяльності”, - прокуратура

Вартість послуги становила 4500 доларів США з людини.

Колишній диякон храму УПЦ в Одесі організував схему виїзду за кордон ухилянтів для “просвітницької діяльності”, - прокуратура
Фото: Офіс Генпрокурора

Колишньому служителю одного з храмів Української православної церкви повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, диякон організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. За грошову винагороду він забезпечував виготовлення підроблених листів від єпархії щодо надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон військовозобов’язаним, які нібито мають церковний сан, для участі в культурно-духовних подіях у Німеччині.  

Вартість послуги становила 4500 доларів США з людини.

Затримали підозрюваного під час передачі замовнику документів для виїзду та одержання неправомірних коштів. 

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

У ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та кошти, отримані раніше в якості авансу.

Встановлюються інші особи, причетні до незаконної оборудки.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила посадовців із Одещини, які продавали ухилянтам "посвідчення моряка". Серед затриманих - співробітник Ізмаїльського морпорту і чиновник Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

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