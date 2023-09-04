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Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita

Попередньо, до такої категорії підпадає 80 тисяч осіб.

Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
Фото: Twitter/Straż Graniczna

Польща почала екстрадувати чоловіків, які залишили Україну незаконно або сприяли у виїзді іншим. Про це пише польська газета Rzeczpospolita з посиланням на прикордонників.

Для цього Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них. 

Згідно з інформацією служби, відповідно до угоди з Україною, вже видано кількох українців, які переправляли ухилянтів до Європи.

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“Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції, - ред.) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд”, − розповів речник Головної комендатури поліції Маріуш Царка.

З 24 лютого минулого року до 31 серпня цього року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало – майже 2,8 мільйона українців.

“Одна людина могла перетинати кордон навіть кілька сотень разів. Але після вирахування виїздів від прибуттів у Польщі залишається близько 80 тисяч українців, які потенційно підлягають мобілізації в країні. Скільки з них справді відповідали вимогам звільнення від мобілізації? Невідомо”, − зазначила речник штабу прикордонної служби Анна Міхальська. 

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський не виключає, що за кримінальними справами українська прокуратура може переслідувати своїх громадян за кордоном. Лідер фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давід Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.

Нагадаємо, Міноборони розширило межі придатності до військової служби, затверджено новий Розклад хвороб.

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