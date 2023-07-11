Головний сержант бригади "Маґура" Валерій Маркус написав рапорт, щоб перейти на найнижчу посаду

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Валерій Маркус написав рапорт на переведення на нижчу посаду в бригаді.

Про це Маркус написав на своїй фейсбук-сторінці і оприлюднив фотокопію рапорту.

За словами головного сержанта, він "категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади".

"Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним. Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за ВЛАСНИМ бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою", - пояснив Маркус.

Як ідеться в рапорті, головний сержант вказує на систематичне приниження роботи сержантського корпусу бригади, некомпетентність осіб вищого офіцерського корпусу,і саботування ними традицій бригади “Маґура”.

Фото: Facebook/Валерій Маркус

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Маркусом у червні. Співрозмовники тоді обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

Також Маркус озвучив пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку.