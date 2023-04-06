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У Львові демонтують незаконно збудовану церкву УПЦ МП

Роботи розпочалися після молитви священника Православної церкви України.

У Львові демонтують незаконно збудовану церкву УПЦ МП
Фото: Любомир Зубач у Facebook

Сьогодні зранку у Львові демонтують самовільно збудовану церкву святого Володимира УПЦ МП.

Про це повідомляє у Facebook заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

“Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди Московського патріархату на Сихові. На одному з фото – отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали”, – розповів Зубач.

Він додав, що поліція забезпечує порядок, провокацій наразі немає.

Фото: Любомир Зубач у Facebook

Фото: Любомир Зубач у Facebook

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Нагадаємо, вчора громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України.

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