Сьогодні зранку у Львові демонтують самовільно збудовану церкву святого Володимира УПЦ МП.

Про це повідомляє у Facebook заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

“Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди Московського патріархату на Сихові. На одному з фото – отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали”, – розповів Зубач.

Він додав, що поліція забезпечує порядок, провокацій наразі немає.

Фото: Любомир Зубач у Facebook

Фото: Любомир Зубач у Facebook

Нагадаємо, вчора громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України.