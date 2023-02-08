У Києві готують до демонтажу пам’ятник радянському льотчику-випробувачу Валерію Чкалову.

Про це повідомляють українські ЗМІ із посиланням на соцмережі.

У свою чергу, депутатка Київської міськради Аліна Михайлова повідомила у Telegram, що пам’ятник Чкалову ще не демонтують.

«Сьогодні прийшли комунальники, трохи поцупали постамент, обнесли парканчиком і поставили папірчик, що він буде незабаром демонтований. Сьогодні робоча група має дати доручення Департаменту благоустрою на демонтаж. Але в будь-якому разі це питання найближчого часу», — написала вона.

Нагадаємо, нещодавно Мінкультури України дало “зелене світло” демонтажу пам'ятників Ватутіну та Чкалову у Києві. У міністерстві вважають, що столична влада і без того могла демонтувати пам'ятники.

Напередодні Мінкульт виключив їх з держреєстру нерухомих пам’яток України.