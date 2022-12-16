В Кривому Розі є ураження ракетами, - Вілкул (оновлено)

Повідомляється про влучання в будинок.

У Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є ураження. Про ц повідомив мер міста Олександр Вілкул у телеграмі.

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами", - повідомив Вілкул.

Він закликав місцевих мешканців нічого не знімати та не викладати у соцмережі.

Оновлено. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання у житловий будинок.

"Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди", - повідомив Тимошенко.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, ранку Росія завдала чергової ракетної атаки по Україні. В Київській та Полтавській області спрацювала ППО. В Харківській області повідомляється про три удари по критичній інфраструктурі.