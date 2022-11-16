Місто Новгород-Волинський на Житомирщині перейменовано на Звягель

Верховна Рада на засіданні 16 листопада ухвалила рішення про перейменування міста Новоград-Волинський у Житомирській області на Звягель, а Новгород-Волинського район – на Звягельський район.

За відповідні постанови 8179 та 8180 проголосували 260 та 266 депутатів, передає кореспондент LB.

У постанові про перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області зазначено, що Житомирська обласна рада звернулась до Верховної Ради України з поданням про перейменування міста на місто Звягель.

“Перейменування міста Новоград-Волинський ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви – Звягель. Відповідно до матеріалів, наданих Житомирською обласною радою, вказаний населений пункт вперше згадується в письмовій згадці 13 ст. як Возвягель, пізніше з 15 ст. місто мало назву Звягель. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто Новоград-Волинський”, – зазначено у пояснювальній записці.

Питання про перейменування міста Новоград-Волинський було підтримане більшістю жителів населеного пункту, які взяли участь у громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Новоград-Волинською міською та Житомирською обласною радами.

Нагадаємо, на Житомирщині перейменували вулицю, названу на честь єдинороски Терешкової.

Місто Новоград-Волинський Житомирської області перейменували на Звягель

Про це повідомив у Facebook народний депутат Віталій Безгін.

“Новоград-Волинський всьо! Тепер офіційно – Звягель”, – йдеться у повідомленні.

Місто було перейменоване за ініціативою його жителів, які хотіли повернути йому історичну назву – Звягель.

Також перейменований Новоград-Волинський район

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував постанову Верховної Ради у телеграм.

"Перейменування міста Новоград-Волинський було ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви "Звягель". Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський. Важливе рішення, як частина деколонізації: позбавляємося залишків російської імперії, яка намагалася стерти українську ідентичність", – пише Гончаренко.

За відповідні постанови #8179 та #8180 проголосувало 260 депутатів.