Частина Рівного залишилась без світла через аварію

Сьогодні частина міста Рівне залишилася без світла через аварію на підстанції.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Третяк.

"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням", - написав він.

Наразв енергетики працюють над вирішенням проблеми.

Містян просять поставитися до незручностей із розумінням та максимально зменшити споживання електрики.

Нагадаємо, раніше міський голова Рівного попередив про віялові відключення електроенергії.