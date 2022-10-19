Унаслідок обстрілу ворога без світла залишилися частина Кривого Рогу та населені пункти району

Унаслідок нічного обстрілу окупантів без електроенергії залишилося багато населених пунктів Криворізького району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, ворог влучив і зруйнував об'єкт енергетичної інфраструктури під час останньої повітряної тривоги.

“Працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води”, – йдеться у повідомленні.

Видача води з 06:00 буде проводитись за такими адресами:

Горняков,24;

Седнева,27;

Каткова,13;2;;

Перемоги,35;53;13;

Станкова,9;

Салютная-Каткова,

Станкова,2а.

“Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час”, – додав Вілкул.

Нагадаємо, російська армія обстрілювала Кривий Ріг вночі 18 жовтня. ЗСУ збили один "шахед", але дві ракети долетіли, вибухи зафіксували у північній частині міста.