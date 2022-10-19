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Унаслідок обстрілу ворога без світла залишилися частина Кривого Рогу та населені пункти району

“Працюють енергетики".

Унаслідок обстрілу ворога без світла залишилися частина Кривого Рогу та населені пункти району
Олександр Вілкул

Унаслідок нічного обстрілу окупантів без електроенергії залишилося багато населених пунктів Криворізького району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, ворог влучив і зруйнував об'єкт енергетичної інфраструктури під час останньої повітряної тривоги.

“Працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води”, – йдеться у повідомленні. 

Видача води з 06:00 буде проводитись за такими адресами:

  • Горняков,24;
  • Седнева,27; 
  • Каткова,13;2;; 
  • Перемоги,35;53;13;
  • Станкова,9; 
  • Салютная-Каткова,
  • Станкова,2а.

“Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час”, – додав Вілкул.

Нагадаємо, російська армія обстрілювала Кривий Ріг вночі 18 жовтня. ЗСУ збили один "шахед", але дві ракети долетіли, вибухи зафіксували у північній частині міста.

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