Унаслідок обстрілу ворога без світла залишилися частина Кривого Рогу та населені пункти району

Унаслідок нічного обстрілу окупантів без електроенергії залишилося багато населених пунктів Криворізького району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі.
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, ворог влучив і зруйнував об'єкт енергетичної інфраструктури під час останньої повітряної тривоги.
“Працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води”, – йдеться у повідомленні.
Видача води з 06:00 буде проводитись за такими адресами:
- Горняков,24;
- Седнева,27;
- Каткова,13;2;;
- Перемоги,35;53;13;
- Станкова,9;
- Салютная-Каткова,
- Станкова,2а.
“Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час”, – додав Вілкул.
Нагадаємо, російська армія обстрілювала Кривий Ріг вночі 18 жовтня. ЗСУ збили один "шахед", але дві ракети долетіли, вибухи зафіксували у північній частині міста.