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Снайпера “ДНР” з Одещини засудили до 14 років позбавлення волі

Чоловік був учасником антиукраїнського руху в Одесі.

Снайпера “ДНР” з Одещини засудили до 14 років позбавлення волі
Фото: Пресслужба Одеської обласної прокуратури

Суд засудив мешканця Одеської області до покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації. 

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

У суді прокуратурою було доведено, що чоловік у 2015 році вступив до терористичної організації “ДНР” та проходив службу у батальйоні спецпризначення “Хан” у Макіївці. Чоловік був на посаді снайпера та мав позивний “Одеса”.

Зазначається, що він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ та у захоплені населених пунктів, будівель та інших об'єктів на території Донецької області.

Наразі чоловік не затриманий, тому початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Нагадаємо, в Одеській області засудили жителя, який приєднався до терористичної організації "ДНР" і став гранатометником. 

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