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Ворог атакує з Каспію ракетами Х-101/Х-555, чотири з них знищено, – Повітряні сили

До бойової роботи по крилатих ракетах залучено авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи.

Ворог атакує з Каспію ракетами Х-101/Х-555, чотири з них знищено, – Повітряні сили
Ілюстраттивне фото

Російські військові атакують Україну з Каспійського моря стратегічною авіацією – ракетоносцями Ту-95 і Ту-160 та ракетами типу Х-101/Х-555. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

"Близько 9:00 чотири ракети знищено силами та засобами повітряного командування «Південь»", – зазначається у повідомленні.

До бойової роботи по крилатих ракетах залучено авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗС України.

Нагадаємо, сьогодні одразу в кількох областях чути вибухи: в Київській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій областях працює ППО, у Вінницькій – є влучання у Ладижинську ТЕС.

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