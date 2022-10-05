ЗСУ звільнинили загалом 8 населених пунктів Бериславського району на Херсонщині, – ОК “Південь”

ЗСУ звільнили, закріпили і відновлено державний прапор України у 8 населених пунктах Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району”, – йдеться у повідомленні.

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