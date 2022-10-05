ЗСУ звільнинили загалом 8 населених пунктів Бериславського району на Херсонщині, – ОК “Південь”

ЗСУ звільнили, закріпили і відновлено державний прапор України у 8 населених пунктах Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району”, – йдеться у повідомленні.
Це:
- Любимівка,
- Хрещенівка,
- Золота Балка,
- Біляївка,
- Українка,
- Велика Олександрівка,
- Мала Олександрівка,
- Давидів Брід.