Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджено 24 будинки, - Сєнкевич

Миколаївські фахівці детально оглянули житловий квартал, який вночі 5 вересня потрапив під обстріл російських окупантів. Пошкоджень різного ступеню зазнали 24 приватні будинки.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Сєнкевич зазначив, що у 22 будинків частково побите шиферне покриття дахів.

“Адміністрація району видає людям плівку та брезент, щоб можна було тимчасово закрити домівки”, - повідомив мер міста.

Нагадаємо, минулої ночі російські військові знову атакували Миколаїв ракетами С-300 – влучили в підприємство.