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У Мінцифри пояснили, як іноземці можуть отримати е-посвідку для проживання у Дії

Також громадяни інших країн зможуть створювати Дія.Підпис в застосунку.

У Мінцифри пояснили, як іноземці можуть отримати е-посвідку для проживання у Дії
Фото: Telegram/Федоров

У Міністерстві цифрової трансформації України пояснили алгоритм дій для того, аби у застосунку “Дія” відображалася електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання. 

Для цього потрібно мати: 

  • біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;
  • ідентифікаційний номер (РНОКПП);
  • смартфон з NFC-чипом;
  • банківський рахунок для авторизації через BankID.

Отримати посвідку на проживання в Дії можна так:

  • авторизуйтеся у застосунку;
  • прогортайте документи до кінця і натисніть “Додати документ”;
  • оберіть “Посвідка на постійне (або тимчасове) проживання” та натисніть “Далі”;
  • натисніть кнопку “Зчитати” та наведіть смартфон на код, що знаходиться на зворотному боці вашої посвідки”, відскануйте його;
  • підтвердіть особу за допомогою фото.

Посвідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів в Дії. 

Також громадяни інших країн зможуть створювати Дія.Підпис в застосунку та користуватися іншими сервісами в Дії.

Нагадаємо, у застосунку також тепер доступні пенсійне посвідчення, англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто, шеринг авто (послугу повернули, оскільки вона була тимчасово зупинена через війну) і оплата штрафів від патрульної поліції (цю функцію теж зупинили з лютого через вторгнення РФ).

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