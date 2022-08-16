Вся Європа не піде на скасування віз для росіян, – Кулеба

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що вся Європа не піде на скасування віз для росіян.

Про це він заявив у програмі “У гостях у Дмитра Гордона”.

Він нагадав про існування візового режиму між РФ та, зокрема, Євросоюзом, США і Канадою. Видача віза – національна політика кожної країни-члена ЄС, зазначив міністр.

“Що таке, з фізичної точки зору, в’їзд росіянина до Європи? Є фізичний в'їзд – машиною, поїздом, автобусом. Він можливий через Фінляндію, країни Балтії та Польщу. Якщо ці країни закриваються, не видають візи і не пускають по чинним візам, то пасажиропотік у Європу гаситься практично до нуля. Є варіант – через Туреччину з пересадками... Ключовим є ухвалення рішення хоча б цими країнами, а потім уже дотискати повноцінне рішення”, – підкреслив Кулеба.

Щодо росіян, які підтримують Україну, виступають проти війни і ненавидять президента РФ Володимира Путіна, він зауважив, що у кожній країні є статус політичного біженця.

“Друге – є винятки на в’їзд із гуманітарних причин. Реально йдеться про поодинокі випадки. І у цьому трагедія Росії сучасної, оскільки вони звели кількість розсудливих людей до поодиноких випадків”, – сказав очільник МЗС

“Я впевнений, що для них може бути знайдено рішення на гуманітарних підставах. Але загалом російський народ поділяє відповідальність із президентом Путіним за цю війну”, – додав Кулеба.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не потрібно ускладнювати виїзд із Росії тим людям, які виступають проти режиму Путіна. Натомість прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала заборонити російським туристам в'їзд до ЄС. Вона хоче, аби і вони були покарані за вторгнення Росії в Україну.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що росіяни, які не підтримують агресію Кремля проти України, повинні залишатися всередині Росії, а не подорожувати Європою. Таким людям варто залишатися всередині країни-агресора, щоб вплинути на кремлівський режим.

Днями міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн Європейського Союзу та заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі. Також прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії підтримали ідею заборонити видачу росіянам туристичних віз.