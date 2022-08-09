У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ракетного удару по Уманському району

У лікарні помер один із постраждалих внаслідок падіння уламків збитої над Уманню російської ракети.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram-каналі.

"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося - отримані травми виявились несумісні з життям. Співчуття рідним і близьким!", - написав він.

За словами Табурця, стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.

Нагадаємо, вчора сили протиповітряної оборони збили над Уманським районом ворожу ракету. В результаті постраждали дві людини. Також було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.