Служба безпеки України ліквідувала російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції українських військових поблизу східного фронту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки продовжує посилену «зачистку» прифронтових районів сходу від ворожих агентів і диверсійно-розвідувальних груп. У ході контррозвідувальних заходів припинено діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники доповідали окупантам щодо наслідків ракетно-бомбових ударів, артобстрілів регіону і масштабів руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Встановлено, що одним із "зв’язкових" агентів був представник окупаційної адміністрації РФ. Ним виявися "посадовець" так званого "верховного суду ДНР", причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини.

Фото: ssu.gov.ua

За даними слідства, до складу агентурної мережі входило шестеро місцевих жителів, які були завербовані спецслужбами РФ після початку повномасштабного вторгнення. Для збору інформації зловмисники самостійно проводили спостереження за місцями розташування та переміщенням ЗСУ.

"Отримані дані вони передавали загарбникам через спеціальні інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації. Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі затримано прокремлівського агітатора. Зловмисник поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. Для «розгону» деструктивного контенту використовував власний аккаунт у російських соцмережах", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни з РФ затримано понад 1600 диверсантів та колаборантів.