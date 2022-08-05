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У Миколаєві відсьогодні і до понеділка впроваджено комендантську годину

Гуляти з собаками буде можна біля будинку і з документами. 

У Миколаєві відсьогодні і до понеділка впроваджено комендантську годину
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

У Миколаєві з 23 години 5 серпня до 5 ранку 8 серпня впроваджено комендантську годину. Місто буде закрито. 

Про підписання відповідного розпорядження голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграм.

"Прошу запланувати обʼїзд міста через Вознесенськ – усі пости попереджені. Ми відпрацьовуємо. Крім екстрених ситуацій – поліція вся попереджена, якщо щось дуже екстрене, ми будемо супроводжувати", – повідомив він. 

Кім додав, що три міжнародні автобуси, які заплановані на виїзд із Миколаєва під час цієї посиленої комендантської години, поїдуть, як і мали. Їх супроводять правоохоронці. 

"Чесним людям переживати нема чого – беріть із собою документи. Вигуляти собаку можна неподалік дому, діти у дворі – теж можна, просто старайтесь перебувати вдома", – зазначив голова ОВА. 

Кім наголосив, що загрози оточення міста зараз немає, загрози атаки – теж. Він додав, що останнім часом Миколаїв вже не обстрілюють з С-300, і подякував за це силам оборони. 

Наадаємо, сьогодні за ніч і ранок російська армія тричі обстріляла Миколаїв. Вогонь вівся з ракетних систем залпового вогню та "піонів". 

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