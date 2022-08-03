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У Миколаєві пролунали вибухи, зруйновано супемаркет

У Миколаєві пролунали вибухи, зруйновано супемаркет
Наслідки обстрілів Миколаєва, ілюстративне фото
Фото: тг-канал Сєнкевич online

У Миколаєві близько п’ятої ранку пролунали потужні вибухи унаслідок ворожих обстрілів. 

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет”, – зазначив він. 

На місці вибухів працюють рятувальні служби. 

“Більше інформації зможу повідомити вам за кілька годин”, – додав Сєнкевич.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Миколаїв напередодні ввечері, унаслідок обстрілів виникли проблеми з електропостачанням. Сєнкевич повідомив, що у місті детонували касетні снаряди.

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