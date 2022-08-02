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У Миколаєві пролунали потужні вибухи, є постраждалий

Вибухи прогриміли о 4 ранку.

У Миколаєві пролунали потужні вибухи, є постраждалий
Олександр Сенкевич
Фото: скріншот відео

Вночі 2 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи, унаслідок обстрілу постраждала людина.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Вибухи зафіксували у кількох районах.

“Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох района міста”, – зазначив міський голова. 

За попередніми даними, одна особа дістала поранення.

Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюють.

Нагадаємо, раніше Сєнкевич повідомив, що від початку повномасштабної війни з Росією в Миколаєві було пошкоджено 680 приватних будинків.

Уночі 1 серпня ворожі війська вкотре завдали ударів по Миколаєву. Відомо про ураження приватних житлових будинків, приміщення травматичного пункту однієї із лікарень міста, гуманітарного складу з медичними препаратами, транспортних засобів.

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