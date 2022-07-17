Збройні сили України завдали ракетного удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську Луганської області. Там розміщувався особовий склад окупантів.

Про це повідомляє у Telegram СтратКом ВСУ.

"Ракетка прилетіла якраз коли бухі "асвабадітелі" під ранок вляглися і тільки почали бачити рожеві сни", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби військові РФ завдали двох авіаударів по населених пунктах Луганської області чотирма ракетами. Також зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.