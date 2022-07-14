Окупанти поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві (оновлено)

У Миколаєві вночі 14 липня пролунали потужні вибухи.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
“Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях”, – зазначив міський голова.
Оновлення 06:57. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.
"Прошу не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації", – закликав Сєнкевич.
Детальніше про наслідки обстрілів мерія повідомить пізніше.
Нагадаємо, 12 липня росіяни обстріляли Миколаїв системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали 12 осіб.