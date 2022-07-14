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Окупанти поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві (оновлено)

Містять просять не публлікувати фото та відео з місць обстрілів.

Окупанти поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві (оновлено)
Олександр Сєнкевич
Фото: Скріншот відео

У Миколаєві вночі 14 липня пролунали потужні вибухи.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях”, – зазначив міський голова.

Оновлення 06:57. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

"Прошу не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації", – закликав Сєнкевич.

Детальніше про наслідки обстрілів мерія повідомить пізніше.

Нагадаємо, 12 липня росіяни обстріляли Миколаїв системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали 12 осіб.

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