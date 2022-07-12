Четверо людей були поранені під час ранкового ракетного удару по Миколаєву

Ворог поцілив у медичні заклади та будинки.

Вранці вівторка російська армія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. За попередніми даними, ракети влучили в два медичні заклади та житлові будинки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

Фото: Сєнкевич Online Обстріл Миколаєва

Відомо про чотирьох постраждалих.

"На місцях працюють рятувальники та міські аварійні бригади. Більше інформації повідомлю вам згодом", – написав мер.

Фото: Сєнкевич Online Обстріл Миколаєва

Ракетні атаки на Миколаїв армія ворога вчиняє щоранку. Вчора окупанти у першій половині дня відправили по місту шість ракет. Голова ОВА Віталій Кім вважає, що окупанти бʼють по місту на знак помсти за знищення захисниками складів.