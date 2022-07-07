Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вбили у Торецьку родину з трьох людей

Загинули донька, мама і бабуся.

Росіяни вбили сім'ю з трьох людей у місті Торецьк Донецької області.

Про це йдеться у відеозверенні очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

“Ракетний удар знову прийшовся на житловий сектор”,  – зазначив він.

Як повідомили місцеві жителі, загинули донька, мама і бабуся.

“Рашисти гатять всюди, куди можуть дістати. Вони прийшли на нашу землю цілеспрямовано вбивати нас – і не зупиняться, поки ми їх не зупинимо. Прошу всіх: евакуюйтесь! Не робіть із себе мішень для росіян!”, – додав Кириленко.

Нагадаємо, у Торецьку ракети окупантів влучили у два будинки приватного сектора, одну людину поранено.

Російські окупанти обстрілюють Донецьку область по всій лінії зіткнення. Вони прагнуть захопити Словʼянськ, щоб продовжити наступ на інші підконтрольні законній владі населені пункти. Донецька ОВА і мери міст закликають евакуюватися, поки така можливість є.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також