Окупанти вбили у Торецьку родину з трьох людей

Росіяни вбили сім'ю з трьох людей у місті Торецьк Донецької області.

Про це йдеться у відеозверенні очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

“Ракетний удар знову прийшовся на житловий сектор”, – зазначив він.

Як повідомили місцеві жителі, загинули донька, мама і бабуся.

“Рашисти гатять всюди, куди можуть дістати. Вони прийшли на нашу землю цілеспрямовано вбивати нас – і не зупиняться, поки ми їх не зупинимо. Прошу всіх: евакуюйтесь! Не робіть із себе мішень для росіян!”, – додав Кириленко.

Нагадаємо, у Торецьку ракети окупантів влучили у два будинки приватного сектора, одну людину поранено.

Російські окупанти обстрілюють Донецьку область по всій лінії зіткнення. Вони прагнуть захопити Словʼянськ, щоб продовжити наступ на інші підконтрольні законній владі населені пункти. Донецька ОВА і мери міст закликають евакуюватися, поки така можливість є.