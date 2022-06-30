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Заарештовано корпортивні права турагентства TUI, повʼязаного з російським бізнесменом

Мордашов, він же "залізний хлопчик", отримав від Путіна відзнаку "За благодіяння". 

Заарештовано корпортивні права турагентства TUI, повʼязаного з російським бізнесменом
Фото: СБУ

За ініціативи СБУ арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій – TUI.

Кінцевим бенефіціаром компанії є російський мільядер, наближений до політичної верхівки Росії. Про це повідомили в пресслужбі СБУ. Правоохоронці офіційно не розголошують назви фірми, однак TUI повʼязана з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим. 

"У бізнес-колах рф цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", – зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

У 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку "За благодеяние". 

Згідно з рішенням суду, арештовано:

  • корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн грн
  • кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Фото: СБУ
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

TUI – один із найбільших туроператорів на українському ринку. 

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