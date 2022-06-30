Мордашов, він же "залізний хлопчик", отримав від Путіна відзнаку "За благодіяння".

За ініціативи СБУ арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій – TUI.

Кінцевим бенефіціаром компанії є російський мільядер, наближений до політичної верхівки Росії. Про це повідомили в пресслужбі СБУ. Правоохоронці офіційно не розголошують назви фірми, однак TUI повʼязана з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим.

"У бізнес-колах рф цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", – зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

У 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку "За благодеяние".

Згідно з рішенням суду, арештовано:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн грн

кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Фото: СБУ

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

TUI – один із найбільших туроператорів на українському ринку.